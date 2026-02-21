Almanya'dan yurda döndü, 'sahte senetle borçlandırıldığı' iddiasıyla icra takibinin iptali için dava açtı

Almanya'da 40 yıl çalıştıktan sonra emekli olup Türkiye'ye dönen İsmail Kurtoğlu, bir şebeke tarafından sahte senet düzenlenerek dolandırıldığını öne sürdü. Sahte olduğu belirtilen 3 milyon 750 bin euroluk borç senediyle başlatılan icra takibi sonucu, Kurtoğlu'nun tüm mal varlığına haciz konuldu. Kurtoğlu icra takibinin iptali için dava açtı.

Almanya'da 40 yıl çalışıp birikim yapan İsmail Kurtoğlu emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndü. Biriktirdiği para ile çeşitli ev ve arsalar satın alan Kurtoğlu'nun mal varlığı bir suç şebekesinin hedefi oldu. İddiaya göre, şüphelilerin Kurtoğlu adına 3 milyon 750 bin euroluk sahte senet düzenleyerek icra takibi başlattığı ve bu kapsamda taşınmazlarına haciz işlemi uygulattığı öne sürüldü. Bunun üzerine Kurtoğlu'nun avukatları ise senedin sahte olduğunu belirterek hem icra mahkemesine hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'na ayrı ayrı itirazda bulundu.

5 FARKLI KİŞİYİ DOLANDIRIP 500 MİLYON LİRA ÇALMIŞLAR

Aynı yöntemle daha önce 5 farklı kişinin daha mağdur edildiği öne sürülürken, şüphelilerin bu yolla 500 milyon lira kazandığı iddia edildi. Olaya ilişkin icra takibinin iptali için açılan davanın ilk duruşması Bakırköy Adliyesi 12. İcra Mahkemesi'nde görüldü.

İCRA TAKİBİ DURDURULDU

Mahkemeye gelen İsmail Kurtoğlu, "Avukatlarımın beyanlarına katılıyorum. İmza bana ait değildir. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Kurtoğlu hakkındaki icra takibinin durdurulmasına karar verdi.

'HAKLI OLDUĞUMUZ KANITLANDI'

Duruşmanın ardından konuşan İsmail Kurtoğlu, "8 Eylül'de tarafıma gelen mesajla beraber dolandırıldığımı ve icra mahkemesinde olduğumu anladım. Mallarıma el konuldu, avukatlarım aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme sonuçlandı haklı olduğumuz kanıtlandı. Avukatlarıma ve devletime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı