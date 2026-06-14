Belediyenin desteğiyle kaz yetiştiriciliğine başlayan çift kendi işlerinin patronu oldu

İstanbul'da emekli olduktan sonra memleketi Ordu'ya dönen 60 yaşındaki Hakkı Akyürek, belediye desteğiyle kurduğu kaz çiftliğinde eşiyle çalışıyor.

Uzun yıllar İstanbul'da şoförlük yapan Akyürek, yaklaşık bir yıl önce emekli olduktan sonra eşi Ayşe Akyürek ile Ulubey ilçesine bağlı Dedeli Mahallesi'ne yerleşti.

Büyükşehir Belediyesinin " Ordu'da Kaz Yetiştiriciliği Projesi"ni öğrenen Akyürek çiftine, başvurularının ardından 100 kaz verildi.

Mahallede başladıkları kaz yetiştiriciliğinde sayıyı 150'ye çıkaran çift ise şimdi 500 kaz üretmeyi hedefliyor.

Hakkı Akyürek, AA muhabirine, İstanbul'da emekli olduktan sonra şehrin gürültüsünden sıkıldığını ve doğayla iç içe yaşamak için eşiyle Ordu'ya döndüğünü söyledi.

Gerekli şartları sağlamalarının ardından yaklaşık bir yıl önce 100 kazla üretime başladıklarını belirten Akyürek, daha sonra bu sayıyı 150'ye kadar çıkardıklarını dile getirdi.

Kaz yetiştiriciliğinin oldukça karlı bir iş olduğunun altını çizen Akyürek, kendilerinin satış yapamaması durumunda belediyenin alım garantisi olduğuna işaret etti.

Yetişkin bir kazın ortalama 10 kilogram olduğunu ifade eden Akyürek, "Bu hayvanın hem eti hem yumurtası hem civcivi hem de tüyleri değerli. Geçen yıl kaz etinin kilosu 600 lira, civcivi 700, yumurtasının tanesi ise 250 liraydı." dedi.

En büyük destekçisinin eşi olduğunu belirten Akyürek, kaz etine şehir dışından da talep geldiğini, imkanı ve arazisi müsait olanların kaz yetiştiriciliği yapabileceğini söyledi.

Akyürek, kaz yetiştiriciliğinin kendilerine ek gelir kapısı olduğunu anlatarak, desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

"Daha iyi bir gelecek için üretmeye devam ediyoruz"

Ayşe Akyürek ise eşiyle kaz yetiştiriciliğine başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Daha yolun başındayız ama hedeflerimiz büyük. Kazanç kapısının çok iyi olduğunu gördük. Özellikle kaz etine çok talep var. Çocuklarımıza ve kendimize daha iyi bir gelecek için üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Eşine elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını dile getiren Akyürek, "Gün boyu yemlerini ve sularını veriyoruz. Kazları mısır ve arpa gibi besinlerle besliyoruz. Emek verdiğiniz zaman karşılığını alıyorsunuz. Çünkü kazın her şeyi çok değerli. Biz de ona göre hedeflerimizi büyük tutuyoruz. Hedefimiz 500 kaza ulaşmak. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesince 2019'dan bu yana yürütülen proje kapsamında 100 üreticiye yüzde 70 hibeyle kaz desteğinde bulunulduğu, ayrıca üreticilerin kafes teli ve yem ihtiyaçlarının karşılandığı öğrenildi.