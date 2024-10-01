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Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BİR NETLİK YOK, EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR"

"2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" diye konuştu.

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALIYOR MU?

Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Vedat Işıkhan Politika Ekonomi Maliye Güncel Kabine

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Yorumlar (8)

Mehmet Mutluay:

emeklerimizin size olan güveni tükenmiştir

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İlhan Fırat:

4 ayda anca karar verirsiniz.

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Halil null:

Ne çalışması başlamış. Bunları dinleyen varmı hala ????

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Hasan Turk:

Secim.oncesi ondeki bakan ciiraklara haksizlik ettik gazeteci.peki durum ne ekiplerimiz calisiyor peki mujde olur olur. 2 yil sonra erdogan ne mujdesi konu ne dedi ...bunlarin Tek kelimesine inanmayin.secim.oncesi erdogan ev kadinlarina ssk maas sozu verdi varmi basinda bunu soran varmi akp den tek ses.uyanin dicemde mumkun degil dimi.

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vatandaş:

biran önce kademeli emeklilik yasasını çıkarın. adaleti sağlayın.

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sade vatandaş:

....oloo efendim vakit yaklaşıyor ne yapalım .....ne vakti la zaten bütün işleri ben yapıyorum kafa karışık birde sen şifreli konuşuyorsun .....afedersiniz efendim malum şu bizim ihtiyarların harçlıklarına zam yapmamız gereken zaman yaklaştı millete ne diyelim ...ya sizde ben olmadan hiç bi işi beceremezsiniz yapıyoruz ediyoruz çalışıyoruz uğraşıyoruz falan diyip ikibuçuk lira zam yapın gitsin

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Birşey demedimki:

3 adet sarayın, özel uçakların , yüzlerce korumanın , yüzlerce makam aracının masraflarını emeklilere dağıtın bu bile yeter.

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Arif Duyar:

%20 verseniz 15 bin yapar siz gecininde görelim

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