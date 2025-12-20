Haberler

Emek Partisi Genel Başkanı Aslan: "2026 Bütçesi İşçilerin, Emekçilerin Değil, Bir Avuç Sermayedarın Bütçesidir"

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 2026 bütçesinin emekçileri ve düşük gelirli kesimleri yok saydığını ifade ederek, asgari ücretin yetersiz olduğunu ve işçi maaşlarına karşı yapılan zam dayatmalarını eleştirdi. Aslan, 'patronların önüne kırmızı halı serenler, emekçilere 'yürüyemezsiniz' diyor' diyerek rentierleri hedef aldı.

(ANKARA)- Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 2026 bütçesinin emekçileri, kadınları, gençleri ve üretici köylüleri yok saydığını belirterek, "Bu bütçede asgari ücretli yok, emekçi yok. Ama Koç var, Sabancı var, Eczacıbaşı var; beşli çeteler var. Türkiye'yi soyup soğana çeviren bir avuç sermaye takımı var" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Kestel Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen "Geçinemiyoruz" mitinginde konuştu. Mevcut ücretlerin yaşamaya yetmediğini vurgulayan Aslan, 16 bin 500 lira emekli maaşı ve 22 bin lira düzeyindeki asgari ücretle işçilerin, emekçilerin ay sonunu getirmesinin mümkün olmadığını ifade etti. "Bu tablo ülkemizin gerçeğidir" diyen Aslan, Kestel'de gerçekleşen yürüyüşün bu düzenin değişmesi için verilen mücadelenin bir parçası olduğunu söyledi.

Bursa'da MESS sözleşmelerine dahil yaklaşık 60 bin metal işçisinin yüzde 10 zam dayatmasıyla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Aslan, metal patronlarının kar oranlarının yüzde 150–200'lere ulaştığını belirtti. İktidarın asgari ücrete yüzde 20'nin üzerinde zam yapmayacağını açıklamasını eleştiren Aslan, "İşverene 'taşın altına elini koy' diyenler, 23 yıldır bu halkın sırtında kambur olarak yaşıyor. Kimden yana olduklarını biliyoruz" diye konuştu.

"Patronların önüne kırmızı halı serenler, emekçilere 'yürüyemezsiniz' diyor"

Kamu işçileri ve kamu emekçilerine verilen zamların yetersiz olduğunu vurgulayan Aslan, toplu sözleşmelerin yeniden ele alınması ve işçilerden yana gerçek ücret artışları yapılması gerektiğini ifade etti. Aslan, "Bu ülkede hiç kimse yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahküm edilmemelidir; ne emekli, ne işçi, ne köylü, ne memur" dedi. Miting öncesi yürüyüşe yönelik engellemelere de tepki gösteren Aslan, anayasal gösteri ve yürüyüş hakkının emekçiler için fiilen ortadan kaldırılmaya çalışıldığını belirterek, "Patronların önüne kırmızı halı serenler, emekçilere 'yürüyemezsiniz' diyor. Bunu kabul etmiyorum. Demokratik, eşit ve barış içinde bir ülkeyi ancak işçilerin ve emekçilerin birleşik mücadelesi kurabilir" ifadelerini kullandı.

