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Elon Musk: "Milyarderler, Epstein'in müşterilerini açıklayacağı için Trump'ın kazanmasından korkuyor"

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Elon Musk, bazı ABD'li milyarderlerin Epstein bağlantıları nedeniyle Trump'ın seçim zaferi korkusu yaşadığını iddia etti. Musk, Gates ve Hoffman gibi isimlerin bu nedenle Demokrat aday Harris'e destek verdiğini öne sürdü. Epstein ve Diddy skandallarına da değinen Musk, Trump'ın kaybetmesi halinde hapse gireceğini savundu. Bu iddialar, ABD'deki siyasi atmosferi ve yaklaşan başkanlık seçimlerini etkileme potansiyeli taşıyor.

Elon Musk'tan Çarpıcı İddia: ABD'li Milyarderler Epstein Bağlantıları Nedeniyle Trump'ın Kazanmasından Korkuyor

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, bazı önde gelen ABD'li milyarderlerin, Jeffrey Epstein ile bağlantılarının açığa çıkması endişesiyle Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasından korktuklarını iddia etti. Musk, X platformunda Tucker Carlson'a verdiği röportajda bu iddiaları dile getirdi.

Musk'a göre, aralarında Bill Gates ve Reid Hoffman'ın da bulunduğu milyarderler, Demokrat aday Kamala Harris'e destek veriyor. Bu desteğin arkasındaki asıl nedenin, Trump'ın kazanması halinde Epstein'in müşteri listesinin kamuoyuna açıklanma ihtimali olduğunu öne sürdü.

Epstein, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklanmış ve 2019'da hapishanede ölü bulunmuştu. Musk, Epstein ve "Diddy" lakaplı Sean Combs'un suçlarına ilişkin video kanıtlarının varlığından bahsetti.

Musk ayrıca, Trump'ın seçimi kaybetmesi durumunda hapse atılacağını iddia etti. Göçmenlik politikalarına da değinen Musk, Biden yönetiminin yasadışı göçmenlere vatandaşlık vereceğini ve bunun gelecekteki seçimleri etkileyeceğini savundu.

Öte yandan, Ocak ayında yayınlanan Epstein davası dosyaları, birçok ünlü ismin Epstein ile ilişkisini ortaya koymuştu. Dosyalarda eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump'ın isimleri de yer almış, ancak herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Son olarak, "Diddy" lakaplı Sean Combs, çeşitli suçlamalarla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı. 120 kişinin Combs'a karşı cinsel saldırı ve istismar iddiasıyla dava açacağı bildirilmişti.

Bu iddialar ve gelişmeler, ABD'deki siyasi atmosferi ve yaklaşan başkanlık seçimlerini derinden etkileyebilecek potansiyele sahip görünüyor.

Elon Musk: 'Milyarderler, Epstein'in müşterilerini açıklayacağı için Trump'ın kazanmasından korkuyor'

Elon Musk:
Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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