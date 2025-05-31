Elon Musk'ın Uyuşturucu Kullanımı İddiaları Gündemde

Elon Musk'ın Uyuşturucu Kullanımı İddiaları Gündemde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk'ın, Trump'ın 2024 seçim kampanyası sırasında yoğun şekilde uyuşturucu kullandığı öne sürüldü. Musk, ketamin ve diğer uyuşturucuları kullandığını kabul ederken, Trump ise bu iddialara yanıt verdi.

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, dahil olduğu Başkan Donald Trump'ın 2024 seçim kampanyası sırasında "yoğun şekilde" uyuşturucu kullandığı ileri sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, aile yaşamı ve çocuklarının yanı sıra Trump'a yakınlığıyla sık sık gündeme gelen Musk'ın kampanya süreçlerinde uyuşturucu kullanımının da "arttığı" iddia edildi.

Haberde, Musk'ın yanında, içinde yaklaşık 20 hap bulunan bir ilaç kutusu taşıdığı ve ameliyatlarda anestezik olarak kullanılan ketamini "yüksek dozlarda" kullandığı kaydedildi.

Ayrıca, haberde, zaman zaman sentetik uyuşturucu ve psilosibin içeren mantar da kullandığı ileri sürüldü.

NYT'ye göre, Musk daha önce depresyon tedavisi için ketamin kullandığını ve bu ilacı iki haftada bir aldığını ifade ederken sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarında ruh sağlığı konusunda, "büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen bir stres" yaşadığını belirtmişti.

Gazeteye konuşan bir kaynak da Musk'ın saatlerce video oyunu oynadığını, aşırı yemek yeme sorunları yaşadığını ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te gece gündüz sürekli paylaşım yaptığını aktardı.

53 yaşındaki Musk, Trump ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gelen soruya net yanıt vermekten kaçındı.

Musk, bu konuda kendine yöneltilen sorulara "Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberleriyle Pulitzer Ödülü kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç, New York Times'ın yalan haber yaptığına karar verdi. Belki de Pulitzer Ödülü'nü geri vermeleri gerekir. Konuyu kapatalım." yanıtı verdi.

Trump, Musk'ın uyuşturucu kullandığı haberlerini önemsemiyor

ABD Başkanı Donald Trump konuya dair gazetecilere yaptığı açıklamada, Musk'ın düzenli uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialardan haberdar olmadığını söyledi.

Trump, Musk'la ilgili kendisini rahatsız eden bir durum olmadığını vurgulayarak "Bence Elon harika biri. Ben Elon'un harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi

Marmaray'da korku dolu anlar! İki küçük çocuğunun yanında darbedildi
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.