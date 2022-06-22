Elmalı ilçesinde DSİ su kuyusu açıyor DSİ Antalya Bölge Müdürlüğünce, Elmalı ilçesinin Çukurelma Mahallesi'nde sulama amaçlı kuyu açılması çalışmalarına devam ediliyor. DSİ Antalya Bölge Müdürlüğünce, Elmalı ilçesinin Çukurelma Mahallesi'nde sulama amaçlı kuyu açılması çalışmalarına devam ediliyor. Elmalı Kaymakamı Harun Kazez, yaptığı açıklamada, DSİ ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüğünü belirtti. Çukurelma Mahallesi'nde Çukurelma Yas Sulama Kooperatifi işletme alanında sulama amaçlı açılan kuyuların toplam 546 metre derinlikte olacağını kaydeden Kazez, "4 yas kuyu Su açma çalışmaları, sondaj makineleri ile devam etmektedir. Kuyular açıldığında ilçemizde sulanabilir tarım arazilerinin daha da artması bekleniyor. Çitçilerimiz su bulunduğu takdirde sevinç gözyaşlarına boğulacaktır." ifadelerini kullandı. AA / Ali Karataç - Güncel Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Antalya su Güncel Haberler

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