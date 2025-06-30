Elmalı'da Sarımsak Hasadı Başladı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde sarımsak hasadına başlandı.

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, yaptığı açıklamada, eski adıyla gilevgi olan Özdemir Mahallesi'nin sarımsağıyla ünlü olduğunu belirtti.

Elmalı'nın kadim topraklarında sarımsak ekiminin atalarından miras olduğunu ifade eden Boğatimur, Genetiğiyle oynanmamış gilevgi sarımsağının, sadece lezzetiyle değil, dayanıklılığı, güçlü aroması ve yüksek kuruma oranıyla da dikkati çektiğini kaydetti.

"Her dişinde doğallık, geçmişin izleri saklı." ifadesini kullanan Boğatimur, coğrafi işaret alması için çalışma başlattıkları gilevgi sarımsağının korunması ve tanıtılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.