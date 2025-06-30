Elmalı'da Sarımsak Hasadı Başladı

Elmalı'da Sarımsak Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, genetiğiyle oynanmamış gilevgi sarımsağı hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, bu sarımsağın lezzeti, dayanıklılığı ve yüksek kuruma oranıyla dikkat çektiğini belirtti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde sarımsak hasadına başlandı.

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, yaptığı açıklamada, eski adıyla gilevgi olan Özdemir Mahallesi'nin sarımsağıyla ünlü olduğunu belirtti.

Elmalı'nın kadim topraklarında sarımsak ekiminin atalarından miras olduğunu ifade eden Boğatimur, Genetiğiyle oynanmamış gilevgi sarımsağının, sadece lezzetiyle değil, dayanıklılığı, güçlü aroması ve yüksek kuruma oranıyla da dikkati çektiğini kaydetti.

"Her dişinde doğallık, geçmişin izleri saklı." ifadesini kullanan Boğatimur, coğrafi işaret alması için çalışma başlattıkları gilevgi sarımsağının korunması ve tanıtılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!

El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.