Elmalı Belediyespor Kız Voleybol Takımı Kuruldu

Elmalı Belediyespor Kız Voleybol Takımı Kuruldu
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Elmalı Belediyespor bünyesinde kız voleybol takımı oluşturuldu. Belediye Başkanı Halil Öztürk, çocukları spora teşvik etmek amacıyla bu adımı attıklarını belirtti.

Elmalı Belediyespor bünyesinde kız voleybol takımı oluşturuldu.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, çocukları spora teşvik etmek amacıyla kız voleybol takımı kurduklarını belirtti.

Spora ve sporcuya önem veren bir belediye olduklarını aktaran Öztürk, sporculara başarılar diledi.

Voleybol antrenörü Yaşar Bahçeci de küçükler kategorisinde oluşturdukları takımla antrenmanlara başladıklarını ve ilk hazırlık maçını da yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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