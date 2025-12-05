Muş'ta kadın girişimci, kurduğu işletmede yöresel yemekler hazırlıyor

Muş'ta 8 yıl lokantalarda aşçılık yapan 43 yaşındaki Elif Saluvan, kurduğu işletmede müşterilerine yöresel yemekler hazırlıyor.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Saluvan, 8 boyunca lokantalarda aşçılık yaptıktan sonra kendi işletmesini kurmaya karar verdi.

Alay Caddesi'nde geçen yıl iş yeri açan kadın girişimci, hazırladığı yöresel yemekleri müşterilerinin beğenisine sunarak ekonomik kazanç elde ediyor.

Saluvan, basın mensuplarına, yıllardır hayalini kurduğu işletmeyi açtığı için mutlu olduğunu söyledi.

Hazırladığı yöresel yemekleri sıcak bir ortamda müşterilerine sunduğunu belirten Saluvan, şunları kaydetti:

"Burayı kurmak benim için hayaldi. Hayalimi gerçekleştirdim. Burayı küçük bir bütçeyle açtım. Bir yılda geldiğim sonuç harika. Bu durum, beni mutlu ediyor. 8 yıl aşçılık yaptım. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalıştım. Şu an kendi işimi icra ediyorum. Gayet mutluyum. İşimi büyüterek daha fazla çeşit sunmayı düşünüyorum. Müşterilerimin tercihi genelde ev yemekleri oluyor."