Haberler

Elektrikli araç satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun merkezli 3 ilde elektrikli araç satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 20 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu bildirildi.

SAMSUN merkezli 3 ilde, elektrikli araç satışı vaadiyle bedensel engellilerin de aralarında olduğu kişileri dolandıran 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 20 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internetten elektrikli araç satışı vaadiyle insanları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. 17 Şubat'ta Mersin, Antalya ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.D. (27), S.S.T. (26) ve T.K. (37) yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 20 milyon liralık işlem hacminin bulunduğu belirtildi. Dolandırılanlar arasında bedensel engelli bireylerin de olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Sadece 8 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

Kardeşi o eleştiriyi görünce çılgına döndü