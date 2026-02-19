Elektrikli araç satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

SAMSUN merkezli 3 ilde, elektrikli araç satışı vaadiyle bedensel engellilerin de aralarında olduğu kişileri dolandıran 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 20 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internetten elektrikli araç satışı vaadiyle insanları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. 17 Şubat'ta Mersin, Antalya ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.D. (27), S.S.T. (26) ve T.K. (37) yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 20 milyon liralık işlem hacminin bulunduğu belirtildi. Dolandırılanlar arasında bedensel engelli bireylerin de olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı