Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4.6 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bugün saat 01.44’te, 11 kilometre derinlikte 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 01.44'te, 11 kilometre derinlikte 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 01.44'te, 11 kilometre derinlikte 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise, Sivrice'de 5 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.