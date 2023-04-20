Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4.6 Büyüklüğünde Deprem
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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bugün saat 01.44’te, 11 kilometre derinlikte 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 01.44'te, 11 kilometre derinlikte 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 01.44'te, 11 kilometre derinlikte 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise, Sivrice'de 5 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Kaynak: ANKA / Güncel