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Elazığ'da yüzlerce güvercin yem üretim tesisinin çatısını mesken tuttu

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Elazığ'da bir yem üretim tesisinin çatısına konan yüzlerce güvercin, dökülen yemlerle beslenirken görsel şölen oluşturuyor.

Elazığ'da, bir yem üretim tesisinin çatısı yüzlerce güvercinin buluşma noktası oldu.

Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde faaliyet gösteren bir tesisinin çatısına konan güvercinler, üretim sırasında dökülen yemlerle karınlarını doyurma imkanı buluyor.

Tesisin etrafında uçuşan ve çatının oluk kısmında yan yana dizilen yüzlerce güvercin, güzel görsel oluşturuyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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