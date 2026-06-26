Elazığ'da Keban Barajı su seviyesi değerlendirme toplantısı yapıldı
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu başkanlığında Elazığ'da düzenlenen toplantıda Keban Barajı'nın su seviyesi değerlendirildi. Toplantının ardından Yurtbaşı beldesi ve baraj havzasında incelemeler yapıldı.
Elazığ'da Keban Barajı su seviyesi değerlendirme toplantısı yapıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonundaki toplantıya, DSİ Genel Müdür Yardımcı Faruk Fıratoğlu, Emlak Kamulaştırma Daire Başkanı Hakkı Kocaman, DSİ 9. Bölge Müdür Vekili Dilek Aydın ve ilgili yetkililer katıldı.
Toplantııda, Keban Barajı'nın su seviyesi değerlendirildi.
Toplantının ardından Fıratoğlu ve beraberindekiler, Yurtbaşı beldesi ve Keban Baraj Gölü havzasında incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan