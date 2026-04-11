Baskil'de kayısı bahçelerinde teknik inceleme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Kayısı Araştırma Enstitüsü müdürlüğü ekipleri, Elazığ'ın Baskil ilçesindeki kayısı bahçelerinde hastalık riski ve ağaç gelişim durumunu değerlendirerek üreticilere teknik destek sağladıklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri, Elazığ'ın Baskil ilçesindeki kayısı bahçelerindeki ağaçların gelişim durumu ve hastalık risklerine yönelik incelemelerde bulundu.

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bahçeleri gezerek üreticilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında ağaçların fenolojik gelişimleri kayıt altına alınarak, mevsimsel şartların meyve tutumu üzerindeki etkileri değerlendirildi.

İncelemelerde zirai don riskine karşı alınan tedbirler ve bitki sağlığını tehdit eden hastalıklarla mücadele yöntemleri de görüşüldü.

Ekipler, verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla üreticilere teknik desteğin sağlandığı ve saha çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

Müzakerelerde yeni aşama! Ve dünyanın beklediği oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu

Olan Arda'ya oldu!

Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi

Sessiz sedasız nikah! Ünlü isim herkesi şaşırttı
Engelli gence acımasız saldırı! Korumak isteyen anneyi de darp ettiler

Acımasızca saldırdılar! Araya giren anne de darbedildi
Tuba Ünsal’dan yürek ısıtan hareket! Yağmurda gördü, hemen arabasına aldı

Yolda giderken gördü, hemen arabasına aldı

Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu

Olan Arda'ya oldu!

Kestaneci Alper’in ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

Ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf için sıraya giriyor
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi