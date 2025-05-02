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Elazığ'da İnşaat ve Emlak Fuarı Açıldı

Elazığ'da İnşaat ve Emlak Fuarı Açıldı
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Elazığ'da düzenlenen 'İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Emlak, İş Makineleri ve Yapı Teknolojileri Fuarı', 4 Mayıs'a kadar devam edecek. Fuarın açılışını Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yaptı.

Elazığ'da "İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Emlak, İş Makineleri ve Yapı Teknolojileri Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Elazığ Belediyesince Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı, Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından yapıldı.

Fuarda, inşaat malzemeleri, mobilya, emlak, iş makineleri ve yapı teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, kurdukları stantlarda ürünlerini tanıttı, yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yaptı.

Vali Hatipoğlu ve beraberindekiler stantları gezerek, bilgi aldı.

Fuar, 4 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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