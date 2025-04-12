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Elazığ'da Hava Durumu: Dolu ve Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Elazığ'da aniden düşen hava sıcaklıkları ile birlikte etkili olan kar yağışı ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji uyarıları sonrasında kentin çeşitli yerlerinde kar ve dolu yağışı kaydedildi.

Elazığ'da dolu ve kar yağışı etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Elazığ'da kar yağışı ve dolu etkili olmaya başladı. Kent genelinde kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi hayatı olumsuz etkiledi.

Öte yandan Baskil ve Keban ilçesinde etkili olan dolu yağışının şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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