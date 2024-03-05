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Elazığ'da Filistin'e Destek Platformu tarafından 'Diriliş Buluşmaları' programı düzenlendi

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Elazığ'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen 'Diriliş Buluşmaları' programında Filistin'e destek ve soykırımın durdurulması talep edildi.

Elazığ'da Filistin'e Destek Platformu tarafından "Diriliş Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Filistin" konulu program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, programda yaptığı konuşmada, 5 aydır 30 bini aşkın insanın vefat ettiği, 70 bini aşkın yaralının olduğu bir soykırımın gerçekleştirildiğini söyledi.

Filistin'e destek, siyonizm ve onun destekçisi emperyalizmi lanetlemek için bir arada olduklarını belirten Kaan, "Bizim burada yaptığımız Filistin'e özgürlükten daha ziyade insanlığın özgürlüğünü talep etmektir, Gazze'ye destekten ziyade İslam'a olan desteğimizi göstermektir. Çünkü o asil insanlar İslam'ın izzetini, şerefini orada koruyor." dedi.

Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü soykırımın bir an önce durması gerektiğini aktaran Kaan, Filistin halkının asil bir halk olduğunu kaydetti.

Kaan, "Hiçbir zaman Filistinliler topraklarını satmamışlardır. 1947'de İngilizler çekilince 1948'de İsrail devleti kuruluyor. O günden beri Filistin, Kudüs esaret altındadır. Kudüs'e sahip çıkan Filistin halkı da bugün yok edilmeye çalışılmaktadır." diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Gazze'de son yüzyılın en barbar soykırımı yaşandığını vurguladı.

Hastaneler, okullar, camiler ve pazar yerlerinin bombalandığını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Açlık, sefalet, fosfor bombaları, işkence, insanlık dışı ne varsa şu an orada yaşanıyor. Gazze'de yalan, iftira, dezenformasyon bombaları da attırılıyor. Orada kendi toprağını savunan insanlar, katil ve terörist ilan edilmeye çalışılıyor. Kurşunla katledemediklerini kıtlıkla yapmaya çalışıyorlar."

Filistinli araştırmacı yazar Muin Naim de bir konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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