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Elazığ'da bir kişi kaçak salep soğanı toplarken yakalandı

Elazığ'da bir kişi kaçak salep soğanı toplarken yakalandı

Güncel Haberler

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan kişi yakalandı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, ilçe kırsalında bir kişinin salep soğanı topladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Çalışma sonucu arazide 5 kilo 665 gram salep soğanı toplayan S.S. yakalandı.

Salep soğanlarına el koyan ekipler, S.S hakkında da cezai işlem uyguladı.

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Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Arıcak Elazığ Güncel Haberler

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