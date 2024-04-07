Elazığ'da bir giyim mağazasında hırsızlık

Elazığ'da bir giyim mağazasında yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürsürü Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Sokak'ta bulunan giysi mağazasının sahibi Hülya Değirmenci, sabah iş yerine geldiğinde bazı ürünlerin çalındığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde 3 kişinin gece iş yerine girerek bazı ürünleri çaldığı belirlendi.

Polis ekipleri, 3 şüphelinin yakalanması için çalışla başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin bazı giysileri poşete koyarak iş yerinden uzaklaştıkları yer alıyor.