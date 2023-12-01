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Elazığ'da Bedensel Engelli Kişiye Akülü Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi

1 Aralık 2023 22:33 Son Güncelleme: 22:34 Abone Ol

Elazığ'da bir hayırsever, bedensel engelli bir kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Polis ekipleri tarafından evine teslim edilen sandalye ile engelli birey kısa bir gezinti yaptı.