Elazığ'da Amatör Balıkçı 15 Kiloluk Sibirya Mersin Balığı Yakaladı
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir amatör balıkçı, Murat Nehri'nde oltasına 15 kilogram ağırlığında Sibirya mersin balığı takıldı. Balığı kıyıya çıkaran Karabayır, büyük avını yeniden suya bıraktı.
ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde amatör balıkçının oltasına 15 kiloluk Sibirya mersin balığı takıldı.
Palu ilçesi Murat Nehri'nde amatör balıkçı Mehmet Karabayır, avlandığı sırada büyük bir balık yakaladı. Karabayır, kıyıya çıkardığı balığın Sibirya mersin balığı olduğunu belirledi. Karabayır, Yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki balığı yeniden suya bıraktı.
Haber ve kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel