Elazığ'da 5. Gıda ve Tarım Fuarı Açıldı

Elazığ'da bu yıl beşincisi düzenlenen "Gıda ve Tarım Fuarı" açıldı.

Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuarda, gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve yöresel ürünler sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile bazı resmi kurumlar, kurdukları stantlarda ürünlerini sergiledi, tanıtımlarda bulundu.

Organik gıda ürünlerinden zirai ürünlere, yem firmalarından tarımsal ekipmanlara kadar geniş bir yelpazede ürünlerin sergilendiği fuara ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Fuarda bir dernek tarafından kurulan stantta da Osmanlı sarayı sultan tavukları tanıtıldı.

100'ün üzerinde firmanın stant açtığı fuar, 28 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.