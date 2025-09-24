Haberler

Elazığ'da 5. Gıda ve Tarım Fuarı Açıldı

Elazığ'da 5. Gıda ve Tarım Fuarı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Gıda ve Tarım Fuarı, gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve yöresel ürünler sektörlerinden 100'ün üzerinde firmanın katılımıyla başladı. Fuarda, organik gıda ve tarımsal ekipmanların yanı sıra Osmanlı sarayı sultan tavukları da tanıtıldı.

Elazığ'da bu yıl beşincisi düzenlenen "Gıda ve Tarım Fuarı" açıldı.

Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuarda, gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve yöresel ürünler sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile bazı resmi kurumlar, kurdukları stantlarda ürünlerini sergiledi, tanıtımlarda bulundu.

Organik gıda ürünlerinden zirai ürünlere, yem firmalarından tarımsal ekipmanlara kadar geniş bir yelpazede ürünlerin sergilendiği fuara ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Fuarda bir dernek tarafından kurulan stantta da Osmanlı sarayı sultan tavukları tanıtıldı.

100'ün üzerinde firmanın stant açtığı fuar, 28 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti

240 milyon Müslüman'ı temsil eden liderin İsrail hassasiyetine bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira defterini kapatan Devrim Özkan, yanında sürpriz bir isimle yakalandı

Devrim'den Torreira'yı yıkacak görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.