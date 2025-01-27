Elazığ'da 2024'te 20 Milyon Yavru Alabalık Üretildi
Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde 2024 yılı itibarıyla 20 milyon yavru alabalık üretildiğini açıkladı. Üretilen balıklar, 16 ilin iç sularına ve Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gönderildi.
Elazığ'da 2024 yılında 20 milyon yavru alabalık üretildi.
Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde geçen yıl 20 milyon yavru alabalık üretimi gerçekleştirildi.
Üretilen balıklar bölgede 16 ilin iç sularına ve Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine gönderildi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel