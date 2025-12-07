Haberler

İsrail'in 2 Filistinliyi öldürmesine tepki için El-Halil'de genel grev ilan edildi

Güncelleme:
İsrail ordusunun El-Halil'de iki Filistinliyi öldürmesinin ardından kent genelinde grev başladı. Tüm dükkanların kapalı kaldığı şehirde, grevin amacı saldırıyı protesto etmek.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde, iki Filistinliyi öldürmesinin ardından pazar sabahı kent genelinde grev başlatıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El-Halil'de sabah saatlerinde tüm dükkanlar kapalı kalırken, kente tam bir sessizlik hakim.

Grevin, İsrail ordusunun Bab ez-Zaviye bölgesinde 2 Filistinliyi "araçla çarpma girişiminde bulundukları" iddiasıyla öldürmesini protesto etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynaklar, Fetih'in şehirde ticari greve çağrı yaptığını, El-Halil Belediyesi ile belediye çalışanları sendikasının da kurum içinde grev ilan ettiğini aktardı.

Öldürülen kişilerden birinin belediye çalışanı olduğu ve olayla ilgisi bulunmadığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 8 Ekim 2023'te Gazze'ye karşı başlattığı ve iki yıl süren saldırılar boyunca işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskınlarını yoğunlaştırdı.

Bu süreçte Batı Şeria'da en az 1090 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
