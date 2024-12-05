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El Fetih ve Hamas, Gazze için Ortak Komite Kuruyor

El Fetih ve Hamas, Gazze için Ortak Komite Kuruyor
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Filistin Yönetimi'ne bağlı El Fetih ve Hamas, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere ortak bir komite kurulması için anlaşmaya vardı. Komite, eğitim, sağlık, ekonomi ve insani yardım gibi alanlarla ilgilenecek.

ANONS (Türkçe): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Filistin Yönetimi'ne bağlı El Fetih hareketi ve Hamas silahlı hareketinden heyetler savaş sonrası Gazze Şeridi'ni yönetecek ortak bir komite kurulması için taslak belge üzerinde anlaşma sağladı.

ANONS (Türkçe): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Mısırlı bir kaynağın salı günü yaptığı açıklamaya göre, Filistin Yönetimi'ne bağlı El Fetih hareketi ve Hamas silahlı hareketinden heyetler savaş sonrası Gazze Şeridi'ni yönetecek ortak bir komite kurulması için taslak belge üzerinde anlaşma sağladı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Mısırlı bir kaynak, iki sayfalık belgede komitenin Gazze'nin eğitim, sağlık, ekonomi, insani yardım ve bölgenin yeniden imarı gibi alanlardaki meselelerini yöneteceğini ve "yetkinlik, dürüstlük, deneyim ve şeffaflıklarıyla" tanınan 10 ila 15 bağımsız Filistinli isimden oluşacağını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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