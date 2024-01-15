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Ekvador'da Rehineler Serbest Bırakıldı

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Ekvador'da cezaevlerinde mahkumlar tarafından rehin tutulan tüm kişiler serbest bırakıldı. Ülkede şiddet olaylarının arttığı bir dönemde, yaklaşık 150 gardiyan ve idari görevli rehin tutuluyordu.

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

1. Kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler (Ekvador ordu ve polis yetkililerinin izniyle)

Ekvador yerel medyasının Cumartesi günü ülkenin cezaevi ajansı SNAI'ye dayandırdığı habere göre, cezaevlerinde mahkumlar tarafından tutulan tüm rehineler serbest bırakıldı.

Güney Amerika ülkesinde şiddet olayları tırmanırken, Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 150 gardiyan ve idari görevli, mahkumlar tarafından rehin tutuluyordu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kito'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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