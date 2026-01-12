Keşif için girdikleri mağarada hurda otomobille karşılaştılar

ANTALYA'da ekstrem spor videoları çeken sanal medya ünlüsü Ozan Kuşçu (25), İbradı ilçesinde iniş yaptıkları mağarada, çürümeye başlayan bir otomobille karşılaştı. Aracı görünce büyük şaşkınlık yaşayan Kuşçu, o anları kaydetti.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ozan Kuşçu, bir süre önce sanal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı. Ekstrem spor ve tırmanış videoları ilgi çeken Kuşçu, son olarak İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi'ndeki bir mağaraya inmek istedi. Profesyonel dağcı Bekir Çeliker ile birlikte bölgeye giden Kuşçu, mağaranın bulunduğu yere ulaştıklarında derinliğini ölçmek için taş atınca metal sesi duydu. Bunun üzerine ikili hazırlanarak mağaraya iniş yaptı. Mağaraya inip kafa lambalarını yakan ikili, bir hurda otomobil ile karşılaştı. Büyük şaşkınlık yaşayan Kuşçu ve Çeliker, aracı incelemeye başladı. Yol ile ulaşımın olmadığı mağaraya aracın nasıl düştüğüne anlam veremeyen ikili, o anları ise kaydetti.

Aracı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Ozan Kuşçu, "Mağarayı keşfetmek için girmiştik. İçerisine atılmış bir araç gördük. Aracın içinde bebek bezleri, hayvan kemikleri, kadın cüzdanı gibi şeylerle karşılaştık. Mağaraya iniş ve çıkışımız yaklaşık 4 saat sürdü. Mağara belli bir yerden sonra tıkanıyor, o bölümüne girmedik. Mağarada arabayı ilk görünce korktum. Acaba birileri mi düştü, diye düşündük. Sadece hayvan kemiklerini gördük" dedi.

İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyen profesyonel dağcı Bekir Çeliker de "Burası dikey bir mağaraydı. Kolay inilip çıkılabilecek bir yer değil. 45 metre kadar ip inişi yaptık. İçi yağmurlarla birlikte toprak dolmuş. İnmesinden ziyade mağaradan çıkması çok daha zordu. Öncesinde derinliği anlayabilmek bir taş attık ve metal sesi geldi. İnerken mağarada bir araçla karşılaştık. İlk görünce çok şaşırdık. Araç hurda haline gelmiş. Mağarada bugüne kadar birçok şey ile karşılaştım ancak ilk defa bir araba ile karşılaştım. Bölgedeki insanlara sorduğumuzda böyle bir şey duymadıklarını söylediler. Mağaranın etrafında yol bile yok. O araç oraya nasıl geldi anlamadık" diye konuştu.