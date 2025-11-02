Ekrem İmamoğlu'ndan Aydınlık Mesajı: Umut ve Direnç İçin Koştuk

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen yıl katıldığı İstanbul Maratonu'ndan bir videosunu paylaşarak, "Biliyorum; karanlık sonsuza kadar sürmez. Bu ülke mutlaka aydınlığa koşacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden paylaşılan mesajı şöyle:

"İstanbul Maratonu'nda geçen yıl on binlerle birlikte dayanışmayı, umudu ve direnci büyütmek için koşmuştuk. Bu yıl ise Silivri'de olduğum için o büyük heyecana maalesef uzaktan ortak olacağım. Biliyorum; karanlık sonsuza kadar sürmez. Bu ülke mutlaka aydınlığa koşacak. O gün geldiğinde hep birlikte umutla nefes alacağız; adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin ışığında yeniden buluşacağız. Çünkü bu ülkenin umudu var, gençliği var, enerjisi var."