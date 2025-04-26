Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Bakanları Erzurum'da buluştu (2)

RESMİ AÇILIŞ SEREMONİSİ

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) Ülkeleri Resmi açılışı 3 Binlik Buz Hokeyi salonunda yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türk Devlet Teşkilatı Aksakallılar Konsey Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra üye ülkelerden gelen bakan ve misafirler ve Erzurumlular katıldı. EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti'li Selami Altınok, EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan konuştu.

ERZURUM MODEL OLSUN

Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "Bu akşam bölgesel turizmin sürdürülebilir kalkınmanın ortak kültürel mirasın hikayesinde yeni bir sayfa açıyoruz. Erzurum'un EİT Turizm Başkenti ilan edilmesini büyük bir gururla resmen kutluyoruz. Bu unvan sadece sembolik bir değer taşımıyor. Erzurum'un sürdürülebilir, kapsayıcı bir destinasyon olarak EİT bölgesinde yükselen potansiyeli temsil ediyor. Turizm sadece ekonomik bir araç değil, barışın diyaloğun ve insani bağların taşıyıcısı olduğuna inanıyoruz. Bölgesel iş birlikleriyle güçlü ortaklıklar kurmayı, insanlarımızın faydalanacağı fırsatlar hedefliyoruz. Erzurum, birlikte neler başarabileceğimizin modeli olsun" dedi.

'EİT KIYMETLİ BİR İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU'

Ekonomik İşbirliği Teşkilatının ortak tarihi, kültürü ve geleceği paylaşan ülkelerin, refah ve dayanışma temelinde bir araya geldiği kıymetli bir iş birliği platform olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan olmak üzere on ülkeden oluşan güçlü bir bölgesel dayanışma yapısıdır. Kuruluşunda yer aldığımız bu teşkilat, bugün geniş bir coğrafyada; ulaşımdan enerjiye, ticaretten eğitime, turizmden kültüre kadar birçok alanda ortak kalkınma hedefiyle çalışmaktadır. Türkiye, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu üyesi olmanın ötesinde, bugün teşkilatın etkinliğini ve vizyonunu güçlendiren öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Kardeşlik bağlarımızı büyütmek, bölgesel refahı artırmak, milletimizin birikimini bu ortak zemine taşımak için EİT çatısı altında kararlılıkla yol alıyoruz" dedi.

Erzurum'un Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 4'üncü EİT Turizm Bakanları Toplantısı'nda 2025 yılı için EİT Turizm Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu karar, Erzurum'un tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini bölgesel ve küresel ölçekte daha görünür kılmanın yanı sıra, EİT ülkeleri arasındaki dostluk ve dayanışma ruhuna da önemli bir katkı sunacaktır. İnşallah Erzurum, 2025 yılında, sadece Türkiye'nin değil, bütün EİT coğrafyasının kültürel ve turistik zenginliklerini buluşturan bir merkez olacaktır. Türkiye 2024 itibarıyla 62 milyonu aşan turist sayısı, 61 milyar dolar turizm geliri ile dünyanın önde gelen turizm ülkelerinden biridir. Amacımız bu potansiyeli 12 aya ve tüm ülkeye yaymaktır. 2025 yılında 64 milyar dolara ulaşmasını beklediğimiz turizm gelirimiz, 2028 perspektifinde 100 milyar dolara ulaşacaktır. Erzurum gibi illerimizin bu sürece daha fazla katılımı ve bu şekilde refahını artırması son derece kıymetlidir."

Türkiye'de kış turizmi denildiğinde öne çıkan şehirlerden birisinin Erzurum olduğunu ifade eden Yılmaz, "Palandöken ve Konaklı gibi uluslararası standartlara sahip kayak merkezleriyle Dünya Kupası düzeyinde organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle yalnızca fiziksel koşullarıyla değil, kurumsal kapasite ve organizasyonel yetkinliğiyle de öne çıkmaktadır. Öte yandan Erzurum'un turizm potansiyeli yalnızca kış aylarıyla sınırlı değildir. Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Uzundere Vadisi ve Oltu çevresi gibi eşsiz doğal zenginlikler, yıl boyunca doğa turizmi, açık hava sporları ve alternatif etkinliklere elverişli altyapısıyla çok yönlü bir çekim merkezi oluşturmaktadır. 2024 yılında Erzurum'da geceleme sayısı 700 bine yaklaşmıştır. Yabancı turist sayısındaki artış oranı ise gözle görünür düzeydedir. Özellikle İran, Azerbaycan, Rusya, Almanya ve Körfez ülkelerinden gelen turist sayıları dikkat çekicidir. Eğitim ve gençlik alanında da Erzurum önemli bir konumda yer almaktadır.

Gastronomi Erzurum'un imajında giderek büyüyen bir rol oynamaktadır. Cağ kebabı, kadayıf dolması ve ayran aşı gibi geleneksel tatların yanı sıra bu lezzetlerin modern sunumlarla farklı kitlelere ulaştırılması yönündeki girişimler de dikkat çekmektedir. Bu çok yönlü gelişim perspektifi, Erzurum'un 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda; kalkınmada bütüncül, rekabette güçlü, kültürde özgün ve geleceğe yön veren bir şehir olma hedefini kararlılıkla sürdürdüğünü göstermektedir. EİT Turizm Başkenti unvanı kapsamında yürütülecek faaliyetler, Erzurum'un küresel ölçekteki görünürlüğünü ve kalkınma ivmesini destekleyecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Destanların Dansı gösterisi yapıldı. Nuh Tufanı ve tarihten günümüze destanlar, zaferler ile kahramanların anlatıldığı gösteri büyük ilgi gördü. Mehter ve semazen gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı.

Salih TEKİN/ ERZURUM,