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Orta Vadeli Program yarın açıklanıyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program'ı yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Yılmaz, programın güncellenmiş stratejik öncelikleri içerdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Programı yarın kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomimizin 3 yıllık yol haritası niteliğinde olan Orta Vadeli Programı detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde, istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz. Ülkemizin kurumsal birikimini ve ortak aklını yansıttığımız programın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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