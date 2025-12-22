Haberler

Ekol Tv: Gelinen Aşamada Kanalımızın Faaliyetlerini Sonlandırma Kararı Alınmıştır

Güncelleme:
Ekol TV, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz etkileyen gelişmeler nedeniyle yayın hayatını sonlandırma kararı aldı. Kanal, iki yıl boyunca izleyicilerinin ilgisini kazanmıştı.

(ANKARA) - İlk yayını 29 Nisan 2024 tarihinde yapılan Ekol TV, yayın hayatını sonlandırma kararı aldı. Kanaldan yapılan açıklamada, "Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ekol TV'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakar ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

