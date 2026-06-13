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Emniyet Genel Müdürlüğünden A Milli Futbol Takımı'na destek paylaşımı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerini içeren bir video paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na destek paylaşımı yaptı.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kalbimiz de, dualarımız da milli takımımızla. 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyoruz. Yolunuz açık, zaferiniz daim olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, EGM tarafından hazırlanan video da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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