Eğitim Sen: "Öğrencilerin 'İstemedikleri ve Benimsemedikleri Bir Okul Türüne Zorla Yerleştirilme' Kaygısı, Her Yıl Çığ Gibi Büyümektedir"

(ANKARA) - Eğitim Sen'den, 2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sonuçlarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bakanlığın kontenjan politikalarıyla daralan 'nitelikli okul' havuzu, on binlerce öğrenciyi ve aileyi tercih sürecinde ağır bir psikolojik ve ekonomik baskı altında bırakmaktadır. Öğrencilerin 'istemedikleri ve benimsemedikleri bir okul türüne zorla yerleştirilme' kaygısı, her yıl çığ gibi büyümektedir" denildi.

Eğitim Sen tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, eğitim sistemimizde kronikleşen eşitsizlikler bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Bakanlığın sınav başarısı ve yüksek katılım rakamlarıyla sunduğu tablo, arka planda öğrencilerin, velilerin ve eğitim emekçilerinin karşı karşıya kaldığı yapısal sorunları perdelemeye yetmemektedir. Sınav sonuçları, sadece bir başarı sıralaması değil, aynı zamanda öğrencilerin geleceklerine dair sınıfsal bir ayrışmanın da göstergesidir. Bakanlık verilerine göre bu yıl 452 öğrenci 500 tam puan alarak birinci olmuştur. Bu tablo, eğitimdeki 'yığılma' riskine işaret ederken, diğer yandan bakanlığın tabiri ile nitelikli eğitime erişim hakkının kısıtlı kontenjanlarla ne kadar dar bir alana sıkıştırıldığını kanıtlamaktadır. Nitelikli eğitim bir 'seçme ve eleme' aracı değil, bir hak olarak tüm öğrencilere tanımlanmalıdır."

"OKULLARIN HAZIRLIK SINIFI KONTENJANLARINDA 30 İLE 50 ARASINDA DÜŞÜŞLER YAŞANMIŞTIR"

Planlı kontenjan daraltması bir toplum inşa hamlesidir. Akademik başarı düzeyi yüksek olan fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinin kontenjanlarının sistematik olarak düşürülmesi, tesadüfi bir durum değildir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2026'da da bu daralma eğilimi sürmüştür. Eğitim sisteminde köklü geçmişe sahip olan İstanbul Erkek, Kabataş Erkek, Kadıköy Anadolu, Vefa ve İzmir Atatürk Lisesi gibi okulların hazırlık sınıfı kontenjanlarında 30 ile 50 arasında düşüşler yaşanmıştır. 2025 yılında fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde toplam 4 bin 80 kontenjan azaltılırken, imam hatip ve meslek liselerinin kontenjanları bin 919 artırılmıştır. Bu veriler, kamuoyunda akademik liselerin küçültülerek öğrencilerin belirli okul türlerine yönlendirilmesi olarak nitelendirilen bir sosyal mühendislik hamlesinin devam ettiğini göstermektedir. Bakanlığın kontenjan politikalarıyla daralan 'nitelikli okul' havuzu, on binlerce öğrenciyi ve aileyi tercih sürecinde ağır bir psikolojik ve ekonomik baskı altında bırakmaktadır. Öğrencilerin 'istemedikleri ve benimsemedikleri bir okul türüne zorla yerleştirilme' kaygısı, her yıl çığ gibi büyümektedir."

Kaynak: ANKA