Eğirdir Gölü için 300 Bin Sazan Yavrusu Yetiştirildi

Isparta'daki Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir Gölü'nde sazan balığı popülasyonunu artırmak amacıyla 300 bin pullu sazan yavrusu yetiştirdi. Proje, balıkçılığın sürdürülebilirliği için büyük önem taşıyor.

Isparta'daki Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (SAREM) gelecek yıl Eğirdir Gölü'ne bırakılması amacıyla 300 bin pullu sazan yavrusu yetiştirildi.

Enstitü Müdürü Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu, AA muhabirine, Eğirdir Gölü'nde doğal olarak bulunan sazan balığının korunması ve balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Stok miktarı azalan pullu sazan balığının göldeki popülasyonunu artırmak için başlatılan çalışmada, gölden alınan damızlık sazan balıklarını enstitü kuluçkahanesinde incelediklerini anlatan Uzunmehmetoğlu, ziraat yüksek mühendisi İsmail Erbatur, su ürünleri mühendisi Abdullah Demir ve su ürünleri yüksek mühendisi Ecem Berciş Mercimek'in yürüttüğü proje kapsamında, üretime uygun bireylerin belirlendiğini belirtti.

Dişi sazanlardan alınan yumurtalar ile erkek sazanlardan elde edilen spermlerle döllendikten sonra özel kuluçka tanklarına yerleştirildiğini dile getiren Uzunmehmetoğlu, şunları kaydetti:

"Yetiştiricilik bölümünde çalışan mühendis arkadaşlarım yaklaşık 300 bin yumurtanın kuluçkasını başarıyla gerçekleştirdi. Şu anda balıkları besleyerek büyütme evresindeyiz, yaklaşık boyları 10-12 santim ve ortalama 25-30 gram ağırlığa ulaştıklarında yani 2026 yılının ilkbahar aylarında bu balıkları belirli aralıklarla Eğirdir Gölü'ne bırakacağız. Bu sayede sazan balığı popülasyonundaki azalmayı engelleyerek balıkçılığın sürdürülebilir olmasını amaçlıyoruz."

