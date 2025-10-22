Eğirdir'de Elma Hasadı Döneminde Trafik Denetimleri Artırıldı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde elma hasadı döneminde sürücü ve işçilerin güvenliğini sağlama amacıyla trafik denetimleri arttı.

Üretim kapasitesiyle 'Türkiye'nin elma bahçesi' olarak bilinen bölgede hasat döneminin başlamasıyla trafik denetimleri artırıldı. Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ile ilçe jandarma trafik ekipleri tarım sezonu boyunca sürücü ve işçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla denetimi sıklaştırdı. Sezonun başlamasıyla artan araç trafiği ve tarım işçisi hareketliliğine karşı, trafik ekipleri özellikle traktör, tarım araçları ve toplu taşıma araçlarında kapsamlı kontroller yaptı.

Denetimlerde sürücü belgesi, ruhsat, sigorta ve muayene gibi evrak kontrollerinin yanı sıra emniyet kemeri ile cep telefonu kullanımı ihlallere karşı uyarıda bulundu. Ekipler kaçak göçmen işçiliğiyle mücadele kapsamında kimlik kontrollerini artırdı, bahçelere taşınan işçilerin taşındığı araçlarda fazla yolcu, açık kasa kamyonetle taşıma gibi tehlikeli uygulamalara izin vermedi. Ekipler, sürücülere hasat süresince denetimlerin aralıksız süreceği, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Haber- kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,