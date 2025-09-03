Haberler

Eğil'de Badem Hasadı Etkinliği Düzenlendi

Eğil'de Badem Hasadı Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde gerçekleştirilen badem hasadı etkinliğine katılan çiftçiler, yeni nesil badem çeşitleriyle verimlilik artırma yollarını öğrendi. İl Tarım Müdürü, çiftçilere sunulan destekler ve sulama projeleri hakkında bilgi verdi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde badem hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Kırsal Dere Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Programda, katılımcılar badem hasadı yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alan, burada yaptığı konuşmada, küresel ısınmayla artık kuraklığa dayanıklı türlere yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Bölgede kuraklığa dayanıklı badem, fıstık ve zeytin çeşitleri üzerine 2009 yılında başlattıkları çalışmaların meyvelerini verdiğini anlatan Alan, Eğil'de ilk etapta yaklaşık 32 bahçe tesis ettiklerini, elle hasattan makineli hasada geçildiğini bildirdi.

Alan, çiftçilere sağlanan desteklere dikkat çekerek, "Kooperatifleşme yoluyla makine desteği veriliyor. GAP İdaresine sunulan projelerle de sulama ve mekanizasyon yatırımları destekleniyor. Özellikle Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla 2 milyon 350 bin dekar alan sulamaya açılacak. Bu, ilimizin toplam sulanabilir alanını 4 milyon 200 bin dekara çıkaracak. Adeta yeni bir Çukurova yaratıyoruz." dedi.

Badem verimliliği için arı varlığının kritik önem taşıdığını belirten Alan, şöyle konuştu:

"Badem ve arı bir bütündür. Her 10 dekar badem için 1 kovan arı gerekiyor. Arıcılarımızı badem bahçelerine davet ediyoruz. Nakliye ve masraflarını karşılamaya hazırız. Bu işbirliği verimi yüzde 40'a varan oranlarda artıracaktır."

Alan, bu yıl uzun yıllar ortalamasına göre yağışlarda yüzde 42'lik bir azalmanın meydana geldiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"10 yıllık badem ağaçlarında verim düşüşü gözlemliyoruz. Genç ağaçlar ise daha dirençli. Bu nedenle basınçlı sulama sistemleri için hibe ve kredi desteklerimiz mevcut. Proje başına hibe 5 milyon liraya çıkarıldı. 5 yıl vadeli sıfır faizli kredilerle çiftçilerimizin yanındayız. Çiftçilerimiz, kooperatifler aracılığıyla kırsal kalkınma yatırımlarına, basınçlı sulama projeleri için ise Ziraat Bankası ve İl Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine başvurabilir."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
CHP'den kayyum kararına itiraz

CHP kayyum kararı sonrası harekete geçti
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Geri dönüyor! Almanlar yol haritasını da paylaştı: CHP'yi kurtaracağım
Babanın kızını tüfekle vurduğu an!

Babanın kızını tüfekle vurduğu an
Putin ile Jinping arasında dikkat çeken 'ölümsüzlük' sohbeti

Putin ölümsüzlüğün şifresini verdi, Çin lideri dondu kaldı
U21 Milli Voleybol Takımı'nda büyük skandal! Maç oynanırken yumruk yumruğa kavga ettiler

Milli Takım'da büyük skandal! Maç oynanırken yumruklaştılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
45 milyonluk yat 15 dakika battı, suya atlayarak kurtulan şahıs küfürler savurdu

45 milyonluk yattan suya atlayarak kurtulan şahıs küfürler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.