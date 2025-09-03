Eğil'de Badem Hasadı Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde badem hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Kırsal Dere Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Programda, katılımcılar badem hasadı yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alan, burada yaptığı konuşmada, küresel ısınmayla artık kuraklığa dayanıklı türlere yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Bölgede kuraklığa dayanıklı badem, fıstık ve zeytin çeşitleri üzerine 2009 yılında başlattıkları çalışmaların meyvelerini verdiğini anlatan Alan, Eğil'de ilk etapta yaklaşık 32 bahçe tesis ettiklerini, elle hasattan makineli hasada geçildiğini bildirdi.

Alan, çiftçilere sağlanan desteklere dikkat çekerek, "Kooperatifleşme yoluyla makine desteği veriliyor. GAP İdaresine sunulan projelerle de sulama ve mekanizasyon yatırımları destekleniyor. Özellikle Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla 2 milyon 350 bin dekar alan sulamaya açılacak. Bu, ilimizin toplam sulanabilir alanını 4 milyon 200 bin dekara çıkaracak. Adeta yeni bir Çukurova yaratıyoruz." dedi.

Badem verimliliği için arı varlığının kritik önem taşıdığını belirten Alan, şöyle konuştu:

"Badem ve arı bir bütündür. Her 10 dekar badem için 1 kovan arı gerekiyor. Arıcılarımızı badem bahçelerine davet ediyoruz. Nakliye ve masraflarını karşılamaya hazırız. Bu işbirliği verimi yüzde 40'a varan oranlarda artıracaktır."

Alan, bu yıl uzun yıllar ortalamasına göre yağışlarda yüzde 42'lik bir azalmanın meydana geldiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"10 yıllık badem ağaçlarında verim düşüşü gözlemliyoruz. Genç ağaçlar ise daha dirençli. Bu nedenle basınçlı sulama sistemleri için hibe ve kredi desteklerimiz mevcut. Proje başına hibe 5 milyon liraya çıkarıldı. 5 yıl vadeli sıfır faizli kredilerle çiftçilerimizin yanındayız. Çiftçilerimiz, kooperatifler aracılığıyla kırsal kalkınma yatırımlarına, basınçlı sulama projeleri için ise Ziraat Bankası ve İl Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine başvurabilir."