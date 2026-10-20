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Edremit Ticaret Odası ETOLAB'ın NAC akreditasyonu ABD ihracatında avantaj sağlayacak

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Edremit Ticaret Odası ETOLAB'ın NAC akreditasyonu ABD ihracatında avantaj sağlayacak
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Edremit Ticaret Odası ETOLAB Duyusal Analiz Laboratuvarı, NAC firması tarafından akredite edildi. Yaklaşık 8 yıllık sürecin ardından Başkan Ahmet Çetin, bunun Edremit ve Havran için büyük gelişme olduğunu ve ABD'ye zeytinyağı ihracatında olanak sağlayacağını söyledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Edremit Ticaret Odası (ETO) ETOLAB Duyusal Analiz Laboratuvarı, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği üyesi olan NAC firması tarafından akredite edildi.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 yıldır devam eden sürecin ardından laboratuvarın akredite olduğu söyledi.

Bu gelişmeyle ABD'ye zeytinyağı ihracatında Edremit ürünlerinin tercih edileceğini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"ABD, ihracatta özellikle NAC firmasının akredite ettiği duyusal analiz laboratuvarınca alınan raporlarla gelen ithal ürünleri daha çok öne alıyor ve bu konuda daha çok tercih yapıyor. Bu da Edremit ve Havran için çok büyük bir gelişme. Edremit zeytinyağını kullanan coğrafi işaretli markalarımız, artık duyusal analiz laboratuvarımızdan gönül rahatlığıyla aldıkları raporlarla ihracat olanaklarını yakalayacaklar."

Kaynak: AA
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