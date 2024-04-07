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Edremit'te kamyon-motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İsmail Yılmaz'ın (53) kullandığı 10 LV 401 plakalı kamyon ile Yüce Sami (56) yönetimindeki 35 ZA 1418 plakalı motosiklet, Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada savrulan motosikletten düşen sürücü Sami yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Sami'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Yılmaz ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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