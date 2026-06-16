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Edirneli judocu Bengi Aleyna Yıldız Milli Takım kampına davet edildi

Edirneli judocu Bengi Aleyna Yıldız Milli Takım kampına davet edildi
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Edirneli sporcu Bengi Aleyna Yıldız, Down Judo Dünya Şampiyonası öncesi milli takım hazırlık kampına davet edildi. Kamp, 22 Haziran-1 Temmuz 2026'da Darıca'da yapılacak.

Edirneli sporcu Bengi Aleyna Yıldız, Down Judo Dünya Şampiyonası Milli Takım Hazırlık Kampı kadrosuna davet edildi.

Türkiye Judo Milli Takımı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilecek kamp, 22 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde Darıca'da düzenlenecek.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, milli takım kampına davet edilen Bengi Aleyna Yıldız'ın önemli bir başarıya imza attığı belirtilerek, sporcuya ve milli takıma başarı dileğinde bulunuldu.

Kampa katılacak Yıldız'ın, Down Judo Dünya Şampiyonası öncesinde milli takım sporcularıyla birlikte hazırlık çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı
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