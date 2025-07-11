Edirne'ye Yeni Amatör Spor Tesisleri ve Yenilenen Millet Kıraathanesi

Edirne'ye Yeni Amatör Spor Tesisleri ve Yenilenen Millet Kıraathanesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, amatör spor paydaşları için yeni bir tesis kuracağını duyurdu. Bu tesis, futbol camiasına hizmet edecek. Ayrıca, bakım çalışmalarının tamamlandığı Millet Kıraathanesi de yeniden hizmete açıldı.

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Muzaffer Yıldırım, Edirne'de amatör futbol paydaşlarının çalışacağı tesis kuracaklarını belirtti.

Yıldırım, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda, federasyonun bir yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlattı.

Amatör spora ve sporculara katkı sunmaya devam ettiklerini anlatan Yıldırım, Atatürk Mahallesi'nde tüm spor paydaşlarının bir arada olduğu bir tesis kuracaklarını belirtti.

Yeni tesisin futbol camiasına hizmet edeceğini belirten Yıldırım, "Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Edirne Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Edirne Futbol Antrenörleri Derneği ve Futbol İl Temsilciliği yeni binada birlikte çalışmalar yapacak.

Yeni tesisin yanında olan Edirne Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kullandığı bina ise konferans salonu olarak kullanılacak." dedi.

Edirne'ye katkı sunmaya ve çalışmalar yapmaya devam edeceklerini anlatan Yıldırım, federasyonun borcunun da kalmadığını kaydetti.

Millet Kıraathanesi hizmet vermeye başladı

Edirne'de bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Millet Kıraathanesi hizmet vermeye başladı.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Selimiye Yerleşkesi'nde bulunan Millet Kıraathanesi'nin yeni haliyle hizmete açıldığı belirtildi.

Millet Kıraathanesi'nin aynı zamanda Mimarlık Fakültesi'nin ek binası olarak kullanılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiziksel eksiklikleri ve çeşitli sorunları nedeniyle onarım ve bakım kapsamına alınan binada çürüyen ve tehlike oluşturan çatı tamamen onarıldı, elektrik ve doğalgaz tesisatlarının bakımı yapıldı, iç mekan tamamen boyandı, dış cephe tadilatları ve boya işlemleri gerçekleştirildi.

Ayrıca ön ve arka bahçe demir korkuluk ve tellerle güvenlik altına alındı. Toplamda 1250 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olan ve kapsamlı bir bakım onarımdan geçen bina geçmişte olduğu gibi Millet Kıraathanesi ve 150 kişilik konferans salonu olarak hizmet verecek. Aynı zamanda derslik ve kütüphane ihtiyacı bulunan Mimarlık Fakültesinin eğitim ek binası olarak da kullanılacaktır."

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

PKK'nın silah bırakmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte o anlar

Tarihi gün! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar
Silahlarını yakarak imha eden PKK'lıların kimlikleri belli oldu! İşte Bese Hozat'ın gerçek adı

Silah bırakan PKK'lıların kimlikleri belli oldu
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın silah bırakmasının ardından dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan beklenen mesaj geldi
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı

LGS'de tüm soruları doğru yanıtladı, başarısının sırrını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi

PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.