Edirne'ye Süloğlu Barajı'ndan Su Hattı Yapılıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, içme suyu sorunu yaşanmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Süloğlu Barajı'ndan kent merkezine ilave boru hattı yapılacağını bildirdi.

Sezer, gazetecilere, kuraklığın tüm Türkiye'yi etkilediğini ve birçok ilde içme suyu rezervlerinde azalma yaşandığını söyledi.

Edirne'deki su kaynaklarının da kuraklık ve sıcaklardan etkilendiğini belirten Sezer, belediye ve DSİ'nin alınacak önlemlerle ilgili çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Bu yılın şubat ayında belediye ve DSİ yetkililerinin katılımıyla su sorununa ilişkin toplantı yapıldığını anımsatan Sezer, "Edirne içme suyunun önemli bir kısmını Kırklareli'ndeki Kayalı Barajı'ndan alıyor. Diğer bir kısmını Karaağaç'taki kuyulardan alıyoruz. Bir de Süloğlu Barajı var. Baraj 30 yıl önce tamamlanmış ve Edirne'ye su verilmeye başlanmış. O günden bugüne kadar su isale hatlarında patlamalar olmuş, kısmi yenilemeler olmuş." dedi.

Sezer, Süloğlu Barajı'ndan en son 3 yıl önce su alındığını, belli süredir hatlar çalıştırılmadığı için borularda patlamalar yaşandığını ifade etti.

Boru hatlarının onarılması ve suyun kente ulaştırılması için belediye ve DSİ'nin çalışma yaptığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"DSİ ekipleri, suyun verilmesi ve basıncın ayarlanmasıyla ilgili belediyemize destek oluyorlar. Şubat ayında bir karar daha almıştık. Karaağaç'taki su kuyularının ve kapasitesinin artırılması gerekir. Belediyemizin orada da bir çalışması söz konusu. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından şubat ayında bir karar alındı. Süloğlu'nda ilave bir çelik su verme hattı programa alındı, projesi bitti. Belediyenin talebiyle haziran sonunda bir protokol imzalandı. Süloğlu'ndan Edirne'ye gelecek artı su hattıyla ilgili DSİ projesini tamamladı ve önümüzdeki haftaya ihalesi yapılacak. Kısa sürede tamamlanacak. Ama bu süre içerisinde belediye hatlardaki çalışmayı tamamlarsa ve sağlıklı şekilde verirse Süloğlu'ndaki suyu almış olacağız. Onun dışında Kayalı Barajı ve su kuyularındaki suyla devam edeceğiz gibi görünüyor."