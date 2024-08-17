Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'de Atatürk OSB Alanını İnceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) kurulacağı alanı inceledi.

Sezer, bin dekar alanda 73 sanayi parselinin yer alacağı alanda incelemede bulundu, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Sezer OSB'nin müteşebbis heyetinin kuruluş imza törenine katıldı.

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen törende konuşan Sezer, OSB'de altyapı çalışmalarının Ekim'de başlamasının planlandığını belirtti.

OSB'nin yenilikçi, yenilenebilir ve doğa dostu yeşil bir sanayi olacağını dile getiren Sezer, projenin ilçedeki istihdama büyük katkı sağlayacağını ifade etti.