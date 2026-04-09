Edirne Valisi Sezer: Kadın üreticilerimizin çoğalması önemli

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesi' kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen yüzde 75'i bakanlık destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtım törenine katıldı. Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde gerçekleştirilen törene, Vali Sezer'in yanı sıra Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne İl Emniyet Müdür Muhittin Ayhan, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, protokol üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üreticiler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Sezer konuşma yaptı. Son 3 yıldır bölgede ciddi bir kuraklık yaşandığını ifaden eden Sezer, "Bazı bölgelerimizde ayçiçeği bakımından verimin neredeyse sıfıra indiği, bazı bölgelerde dekar başına ortalama 80-100 kilogram verim alındığı ama sulanan alanlarda bunun 300-400 kilograma ulaştığı bir ildeyiz. Suyun her şey olduğu ve ürün desenlenmesinin de sunabilir arazilere göre, kuraklığa göre çeşitlendirmesi gerektiği, tohumların hangi alanda olursa olsun yine kuraklığa dayanıklı ve bölge iklim şartlarına dayanıklı tohumlar olması çok önemli. Ayçiçeği bizim için önemli. Çünkü 2023 yılında Türkiye birincisiydik üretimde. Son 2 yılda kuraklığa bağlı bunda düşüş yaşıyoruz. İnşallah bu sene alınan tedbirlerle beraber ayçiçeğinde istediğimiz oranları yakalayacağımızı ümit ediyorum. Çünkü bir yandan DSİ önemli projeleri yoluna koymuş durumda. Bazıları tamamlandı. Bunlardan en önemlisi Çakmak Barajı. Yine Meriç Sulama Sistemleri ve Hamzadere'deki sulama alanları da yaklaşık 18 bin hektara ulaşacak şekilde sulama alanlarımızda genişleme var. Bu hızla devam ediyor. Bu senede bereketli bir yıl yaşıyoruz yağmur yönünden. Tüm göletlerimizde su seviyesi istediğimiz oranlarında üzerine çıkmış durumda. İnşallah bu devam eder ve bu sene bereketli bir yıl geçiririz" diye konuştu.

'KADINLARIMIZA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'

Yunus Sezer, köylerde üretimin arttırılması ve üretimin kadın eliyle de yürütülmesinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Köylerde nüfusun barınması ve üretimle beraber ülkemize katkı sunması açısından kadınlarımıza çok önem veriyoruz. Özellikle kadın üreticilerimizin çoğalması önemli. Çünkü kadınlar köylerde yer almadığı sürece erkekleri de tutamıyoruz. Şehre doğru bir akım var. Edirne nispeten bunu aşmış durumda. Köyde yaşayan nüfusumuz neredeyse yüzde 25 civarında. Bu azımsanamayacak bir rakam. Bunu da arttırmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Vali Sezer, köylerde altyapı, yol yapımı, sulama ve seracılık konularına önem verdiklerini kaydetti.

'YÜZDE 75'İ BAKANLIĞIMIZ BÜTÇESİNDEN HİBE OLARAK KARŞILANMIŞTIR'

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse ise Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılından itibaren yürütülen 'Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi' ile tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılarak bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler uyguladıklarını belirterek, "Bugünde 'Yerli hibrit ayçiçeği tohumu kullanımını yaygınlaştırma projesi' kapsamında ilimiz genelinde 270 üreticimize 12 bin dekara ekilmek üzere 4 bin 250 kilogram yerli ayçiçeği tohumunun teslimi gerçekleştirilecektir. Projenin toplam bedeli 2 milyon 592 bin 500 lira olup, yüzde 75'i bakanlığımız bütçesinden hibe olarak, yüzde 25'i çiftçi katkısı olarak karşılanmıştır. Bu kapsamda bugün Keşan ilçemizde ise 41 üreticimize 640 kilogram tohum dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Projemiz ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş bölgemiz şartlarına uygun, adaptasyon kabiliyeti yüksek, orabanş (canavar otu) ve mildiyö (köse) hastalığına karşı yüksek toleranslı SUN 2259 CL çeşidinin temini yapılmıştır. Proje sonucunda yaklaşık 3 bin ton üretimin gerçekleşmesi beklenmektedir" dedi.

'KADIN ÜRETİCİLER OLARAK BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Üretici Saniye Yıldırım da kadın girişimciler olarak verilen desteklerin çok önemli olduğunu belirterek, "Topraktan geldik ve toprakla uğraşmaya devam ediyoruz. Üretimi babadan devraldım. Babadan kıza geçti. Biz kadın üreticiler olarak başaracağımıza inanıyoruz. Çocukluktan beri üretimle uğraşıyorum. Bunu da ileriye taşımayı düşünüyorum. Hayvancılığa da el atmak istiyorum ve bununla ilgili de destekler bekliyorum. Farklı destekler olursa biz bunlara da başvurmak istiyoruz. Tohumda da her şeyin yerlisi, sağlıklısı olsun istiyoruz. Gelecek nesillere ata tohumları bırakalım" diye konuştu.

Program, üreticilere tohumlarının dağıtılması ve birlikte fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

