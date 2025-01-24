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Edirne Vakıflar Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Anadolu Ajansının 2024 yılına damga vuran olayları içeren 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde fotoğraflar seçtiler.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Saraç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafına oy veren Saraç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lucas Kabon'un "Kurtarılan can" karesini seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın çektiği "Görkemli gece" fotoğrafını seçen Saraç, "Spor" kategorisinde tercihini Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Şamiloğlu

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlü Yusuf Şamiloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Şamiloğlu, "Haber" kategorisinde Akın Çeliktaş'ın "Gökyüzünde protesto" başlıklı fotoğrafını tercih ederken, "Günlük Yaşam" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını seçti.

Şamiloğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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