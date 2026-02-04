Haberler

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Saraç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak 2025 yılında Türkiye ve dünya gündemine damga vuran fotoğrafları değerlendirdi. Saraç, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verirken, 'Gazze: Açlık', 'Portre', 'Haber', 'Spor' ve 'Günlük Hayat' alanlarında çeşitli eserleri seçti. Oylama, 15 Şubat 2025'e kadar devam edecek.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Saraç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın " Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" başlıklı fotoğrafını seçen Saraç, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı fotoğrafı seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" adlı fotoğraflarına oy veren Saraç, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
