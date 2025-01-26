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Edirne TÜİK Bölge Müdürü Hasan Akdemir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Edirne TÜİK Bölge Müdürü Hasan Akdemir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Edirne TÜİK Bölge Müdürü Hasan Akdemir, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Akdemir, 'Özgür Suriye', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Haber', 'Günlük Hayat' ve 'Spor' kategorilerindeki fotoğraflara oy vererek seçimlerini gerçekleştirdi.

Edirne TÜİK Bölge Müdürü Hasan Akdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Akdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül kanıt" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Akdemir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son Kale Düştü" isimli fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde de fotoğrafları inceleyen Akdemir, Barış Seçkin'in "Dış İşleri" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" adlı fotoğrafını seçen Akdemir "Spor" kategorisinde ise Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya karşılaşırken, milli futbolcu Merih Demiral attığı gol sonrası bozkurt işareti yaparak sevincini paylaşan milli futbolcu Merih Demiral'ın yer aldığı kareyi tercih etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Yapça

Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Haber" kategorisinde Katie McTiernan "Azap yolu" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'ın "Umut var" fotoğrafına oy veren Yapça, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını seçti.

Yapça, "Spor" kategorisinde de tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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