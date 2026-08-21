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ETSO Ağustos Meclis Toplantısı Yapıldı

ETSO Ağustos Meclis Toplantısı Yapıldı
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Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) Ağustos ayı olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) Ağustos ayı olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı M. Emre Alp başkanlığında oda toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda, kentte faaliyet gösteren sektörlerin mevcut durumu ve yaşanan sorunlar değerlendirildi.

Meclis üyeleri, sektörlerde karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş ve önerilerini paylaşırken, temmuz ayında gerçekleştirilen faaliyetler ve gündem maddeleri de görüşüldü.

Toplantı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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