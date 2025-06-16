Edirne Ticaret Borsasında Yeni Mahsul Kanola Satışı Başladı

Edirne Ticaret Borsasında Yeni Mahsul Kanola Satışı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Ticaret Borsasında, hasat sezonunun ilk kanola üretimi 25 bin 140 liradan satıldı. Üretici Ömer Akar'a ilk mahsulu getirdiği için hediyeler verildi.

Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul kanolanın tonu 25 bin 140 liradan alıcı buldu.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk kanolası Çömlekakpınar köyü üreticilerinden Ömer Akar tarafından borsaya getirildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışında Akar'a ait 1 ton kanola, kilogramı 25 lira 14 kuruştan işlem gördü.

Öztürk, ilk mahsulü getiren Akar'a 100 litre mazot çeki hediye etti.

Akar'ı tebrik eden Öztürk, kanola hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul'a getirdi
Öğrencisini feci şekilde döven öğretmene komik ceza

Öğrencisini feci şekilde döven öğretmene komik ceza
Fatih Terim Suudi Arabistan'tan ayrılıyor

Fatih Terim'in Suudi Arabistan'daki geleceği belli oldu
Çuval çuval para verecekler! Al Hilal'den Osimhen'e yeni teklif

Osimhen'e eşi benzeri görülmemiş bir teklif yapılacak
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.