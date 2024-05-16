Üye Girişi
Haberler

Edirne Ticaret Borsası, TOBB Genel Kurulu'nda yöresel ürünleri tanıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Ticaret Borsası (ETB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Genel Kurulu'nda Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı. ETB'nin stantında Edirne tava ciğeri, beyaz peynir, badem ezmesi, bademli kurabiye ve coğrafi işaretli deva-i misk helvası ikram edildi. Ziyaretçilere Edirne'nin tarihi ve turistik zenginliklerini görmeleri amacıyla kente davet yapıldı.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 80. Genel Kurulu'nda Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, TOBB'un Ankara'da düzenlenen Genel Kurulu'nda yöresel ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Borsaya ait stantta Edirne tava ciğeri, beyaz peynir, badem ezmesi, bademli kurabiye ve coğrafi işaretli deva-i misk helvası ikram edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri stantta bulunarak borsanın faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Standı ziyaret edenlere ikram edilen ürünlerle ilgili detaylı bilgi verildi, ziyaretçiler Edirne'nin tarihi ve turistik zenginliklerini görmeleri amacıyla kente davet edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Türkiye Edirne Ekonomi Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

 Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki 'Viski' itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title